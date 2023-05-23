Эмполи - Ювентус 4:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии 22.05.2023
Туринский гранд сенсационно проиграл сопернику.
В рамках 36-го тура чемпионата Италии Эмполи на своем поле разгромил Ювентус (4:1).
В первой половине встречи хозяева забили дважды, что позволило им обеспечить комфортное преимущество. Авторами голов стали Капуто и Луперто.
Старт второго тайма повлиял на ход всей игры, ведь Капуто оформил дубль.
Ювентус сумел забить гол престижа в самой концовке встречи - Кьеза реализовал момент. Финальную точку поставил Пикколи, который забил в компенсированное время.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эмполи - Ювентус в Серии А:
Эмполи - Ювентус 4:1
Голы: Капуто, 18, 49, Луперто, 21, Пикколи, 90+2 - Кьеза, 85.