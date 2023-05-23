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Эмполи - Ювентус 4:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии 22.05.2023

Туринский гранд сенсационно проиграл сопернику.
Сегодня, 07:43
Эмполи - Ювентус / Getty Images
Эмполи - Ювентус / Getty Images

В рамках 36-го тура чемпионата Италии Эмполи на своем поле разгромил Ювентус (4:1).

В первой половине встречи хозяева забили дважды, что позволило им обеспечить комфортное преимущество. Авторами голов стали Капуто и Луперто.

Старт второго тайма повлиял на ход всей игры, ведь Капуто оформил дубль.

Ювентус сумел забить гол престижа в самой концовке встречи - Кьеза реализовал момент. Финальную точку поставил Пикколи, который забил в компенсированное время.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Эмполи - Ювентус в Серии А:

Эмполи - Ювентус 4:1

Голы: Капуто, 18, 49, Луперто, 21, Пикколи, 90+2 - Кьеза, 85.


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Эмполи - Ювентус 4:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Эмполи - Ювентус 4:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

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