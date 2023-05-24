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НБА. Плей-офф: Бостон впервые обыграл Майами в финале конференции

Представляем вашему вниманию результат и обзор прошедшего баскетбольного поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:24
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

Во вторник, 23 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.

Майами на своей площадке проиграл Бостону, который впервые выиграл в финале Восточной конференции.

Результаты матчей НБА за 23 мая

Майами – Бостон 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28)

Майами: Батлер (29 + 9 подборов), Винсент (17), Адебайо (10), Струс (9 + 7 подборов), Лав (6) – старт; Калеб Мартин (16), Лаури (5 + 8 подборов + 6 передач), Зеллер (5), Д. Робинсон (2), Йович (0), Юртсевен (0), Хайсмит (0).

Бостон: Тейтум (33 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Браун (17), Уайт (16), Хорфорд (12 + 7 подборов), Смарт (11 + 6 передач) – старт; Г. Уильямс (14), Р. Уильямс (7), Притчард (4), Брогдон (2), Шэмпени (0), Корнет (0), Мускала (0), Хаузер (0).

Майами ведет в серии – 3-1


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