НБА. Плей-офф: Бостон впервые обыграл Майами в финале конференции
Во вторник, 23 мая, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации состоялся очередной матч плей-офф.
Майами на своей площадке проиграл Бостону, который впервые выиграл в финале Восточной конференции.
Результаты матчей НБА за 23 мая
Майами – Бостон 99:116 (29:23, 27:27, 23:38, 20:28)
Майами: Батлер (29 + 9 подборов), Винсент (17), Адебайо (10), Струс (9 + 7 подборов), Лав (6) – старт; Калеб Мартин (16), Лаури (5 + 8 подборов + 6 передач), Зеллер (5), Д. Робинсон (2), Йович (0), Юртсевен (0), Хайсмит (0).
Бостон: Тейтум (33 + 11 подборов + 7 передач + 5 потерь), Браун (17), Уайт (16), Хорфорд (12 + 7 подборов), Смарт (11 + 6 передач) – старт; Г. Уильямс (14), Р. Уильямс (7), Притчард (4), Брогдон (2), Шэмпени (0), Корнет (0), Мускала (0), Хаузер (0).
Майами ведет в серии – 3-1