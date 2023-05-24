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Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании 23.05.2023

Каталонский гранд расслабился, выиграв чемпионство.
Сегодня, 07:43
Вальядолид - Барселона / Getty Images
Вальядолид - Барселона / Getty Images

В рамках 36-го тура Ла Лиги Барселона сенсационно проиграла аутсайдеру чемпионата Вальдолиду.

На старте первого тайма хозяева сделали отличный задел до победы. Сначала Кристенсен срезал мяч в свои ворота, а затем Ларин реализовал пенальти.

Во второй тайма Плата довел счет до разгромного, забив на 73-й минуте.

Форвард каталонцев Роберт Левандовски спас команду от разгромного поражения, забив гол престижа.

Видео голов и обзор матча Вальядолид - Барселона:

Вальядолид - Барселона 3:1
Голы: Кристенсен, 2 (аг), Ларин, 22 (пен.), Плата, 73 - Левандовски, 84

Вальядолид: Масип - Фреснеда, Фернандес (Д. Торрес, 16), Санчес, Оласа (Мончу, 56) - Плано (Кике, 71), Меса (Эскудеро, 56), Агуадо - Плата, Ларин, Мачис (Роза, 71).

Барселона: тер Штеген (Пенья, 46) - Роберто (Кессье, 46), Кристенсен, Алонсо, Бальде - Гави (Фати, 76), Гарсия, де Йонг - Рафинья (Ф. Торрес, 63), Левандовски, Торре (Дембеле, 63).

Предупреждение: Фреснеда - Рафинья.


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Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Вальядолид - Барселона 3:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

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