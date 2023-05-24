Фиорентина - Интер: смотреть онлайн-трансляцию матча 24.05.2023 финала Кубка Италии

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Фиорентиной и Интером в финале Кубка Италии.

В среду, 24 мая, Фиорентина сыграет с Интером в рамках финала Кубка Италии.

Команды продолжают участие в евроубках, где вышли в финалы. Несмотря на это, победа в турнире позволит им забронировать место в Лиге Европы и завоевать трофей.

Матч будет сыгран в Риме на Стадио Олимпико. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Фиорентина - Интер

Трансляция поединка финала Кубка Италии между Фиорентиной и Интером будет доступна в этой новости 24 мая и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн-трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

На пути к финалу "фиалки" выбили Сампдорию (1:0), Торино (2:1) и Кремонезе (2:0). Что касается миланского гранда, то коллектив переиграл Парму (2:1), Аталанту (1:0) и Ювентус (2:1).

Всего в своей истории команды провели между собой 187 матчей. На данный момент преимущество на стороне миланской команды: 78 побед у Интера, 50 раз выигрывала Фиорентина и 59 раз команды играли вничью.