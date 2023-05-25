iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 24.05.2023

Брайтон отобрал очки у чемпиона и вышел в Лигу Европы.
Сегодня, 08:55
Брайтон - Манчестер Сити / Getty Images
Брайтон - Манчестер Сити / Getty Images

В рамках перенесенного 32-го тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле сумел вырвать ничью в поединке с Манчестер Сити (1:1).

На старте встречи подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет, а автором забитого гола стал Фил Фодена, который воспользовался передачей Эрлинга Холанда.

Через несколько минут Энсисо шокировал всех на стадионе, ведь забил невероятно красивый гол с дальней дистанции.

До конца встречи команды создали несколько моментов, но голов забито больше не было.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брайтон - Манчестер Сити:

Брайтон - Манчестер Сити 1:1

Голы: Энсисо, 38 - Фоден, 25

Брайтон: Стил - Гросс, ван Хекке, Колуилл, Эступиньян - Гилмор (Мак Аллистер 52), Кайседо - Буонанотте (Велтман 75), Энсисо (Фергюсон 52), Митома - Уэлбек (Ундав 75)

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Родри, Стоунз, Уокер - Силва (Филлипс 84), Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 57) - Фоден, Холанд, Марез

Предупреждения: Велтман 89, ван Хекке 90+1 - Силва 41.


Статьи по теме

Иньеста объявил об уходе из Виссел Кобе Иньеста объявил об уходе из Виссел Кобе
Севилья - Рома: прогноз на финал Лиги Европы Севилья - Рома: прогноз на финал Лиги Европы
PlayStation Showcase 2023: Трейлер Assassin's Creed Mirage, геймплей Spider-Man 2 и другие игры PlayStation Showcase 2023: Трейлер Assassin's Creed Mirage, геймплей Spider-Man 2 и другие игры
Манчестер Сити - Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов Манчестер Сити - Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии
Интер - Фиорентина 2:1 видео голов и лучших моментов финала Кубка Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа11:27
Иньеста объявил об уходе из Виссел Кобе
Лига Европы11:15
Севилья - Рома: прогноз на финал Лиги Европы
Киберспорт10:53
PlayStation Showcase 2023: Трейлер Assassin's Creed Mirage, геймплей Spider-Man 2 и другие игры
Лига Чемпионов10:40
Манчестер Сити - Интер: прогноз на финал Лиги чемпионов
Киберспорт10:30
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
Киберспорт10:21
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа10:10
Щедрость и уважение: Фирмино подарил 200 уникальных подарков представителям Ливерпуль
Европа09:50
Лондонские топ-клубы претендуют на защитника Байера
НХЛ09:30
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Европа09:22
Милан намерен усилить линию атаки одним из лучших бомбардиров чемпионата Франции
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK