Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 24.05.2023

Брайтон отобрал очки у чемпиона и вышел в Лигу Европы.

В рамках перенесенного 32-го тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле сумел вырвать ничью в поединке с Манчестер Сити (1:1).

На старте встречи подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет, а автором забитого гола стал Фил Фодена, который воспользовался передачей Эрлинга Холанда.

Через несколько минут Энсисо шокировал всех на стадионе, ведь забил невероятно красивый гол с дальней дистанции.

До конца встречи команды создали несколько моментов, но голов забито больше не было.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брайтон - Манчестер Сити:

Брайтон - Манчестер Сити 1:1

Голы: Энсисо, 38 - Фоден, 25

Брайтон: Стил - Гросс, ван Хекке, Колуилл, Эступиньян - Гилмор (Мак Аллистер 52), Кайседо - Буонанотте (Велтман 75), Энсисо (Фергюсон 52), Митома - Уэлбек (Ундав 75)

Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Родри, Стоунз, Уокер - Силва (Филлипс 84), Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 57) - Фоден, Холанд, Марез

Предупреждения: Велтман 89, ван Хекке 90+1 - Силва 41.