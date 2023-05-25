Брайтон - Манчестер Сити 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии 24.05.2023
В рамках перенесенного 32-го тура чемпионата Англии Брайтон на своем поле сумел вырвать ничью в поединке с Манчестер Сити (1:1).
На старте встречи подопечные Хосепа Гвардиолы открыли счет, а автором забитого гола стал Фил Фодена, который воспользовался передачей Эрлинга Холанда.
Через несколько минут Энсисо шокировал всех на стадионе, ведь забил невероятно красивый гол с дальней дистанции.
До конца встречи команды создали несколько моментов, но голов забито больше не было.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Брайтон - Манчестер Сити:
Брайтон - Манчестер Сити 1:1
Голы: Энсисо, 38 - Фоден, 25
Брайтон: Стил - Гросс, ван Хекке, Колуилл, Эступиньян - Гилмор (Мак Аллистер 52), Кайседо - Буонанотте (Велтман 75), Энсисо (Фергюсон 52), Митома - Уэлбек (Ундав 75)
Манчестер Сити: Ортега - Льюис, Родри, Стоунз, Уокер - Силва (Филлипс 84), Гюндоган, Де Брюйне (Альварес 57) - Фоден, Холанд, Марез
Предупреждения: Велтман 89, ван Хекке 90+1 - Силва 41.