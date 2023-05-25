Мудрик не реализовал невероятную возможность забить в ворота МЮ

В четверг, 25 мая, в рамках 32-го тура АПЛ встречаются Манчестер Юнайтед и Челси.

Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе, и сразу же упустил невероятную возможность открыть счет.

Челси провел быструю контратаку, в результате которой Льюис Холл отпасовывал на 11-метровую отметку на Мудрика, которому никто не мешал расстрелять Де Хеа.

Однако украинец попробовал пробить в одно касание, плохо подставил ногу и отправил мяч мимо ворот. Карма мгновенно настигла лондонцев, и в следующей атаке Каземиро открыл счет.

Источник: скриншот

Источник: скриншот

Источник: скриншот

На момент написания статьи, счет в матче 1:0 в пользу "дьяволов".