Кусочек истории: Лидер Тоттенхэма засветился в новом "Человек-Паук"

Сон Хын Мин тесно связан с актером, который играет супергероя.

В ближайшие дни американская кинокомпания Marvel выпустит долгожданный фильм - Человек-Паук: Паутина вселенных.

В преддверии официального показала создатели кинопродукта выпустили официальный тизер. Представители компании решили оставить забавную отсылку, которая связана с футболистом Тоттенхэмом Сон Хын Мином.

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В видеоролике включен эпизод, на котором Человек-Паук показан в комнате. На одной из стен изображен постер корейского футболиста.

Забавно, что создатели фильма решили сделать отсылку к взаимоотношениям футболиста и Тома Холанда, который играет Человека-Паука. Актер является фанатом лондонской команды и отлично дружит с Сон Хын Мином.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм лишился еще одного претендента на пост главного тренера.