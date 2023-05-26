Тоттенхэм лишился еще одного претендента на пост главного тренера

Главный тренер Фейеноорда Арне Слот, которого хотел пригласить Тоттенхэм, продлил контракт с роттердамским клубом.

44-летний специалист, который привел Фейеноорд к 16-му чемпионскому титулу продлил контракт с клубом до 2026 года.

"Я еще не закончил здесь.У нас был замечательный сезон с Фейеноордом, чемпионство стало прекрасной наградой за всю проделанную работу, но я очень хочу продолжить строительство.

После лета нас ждет участие в Лиге чемпионов, а также защита национального титула. Есть к чему стремиться, поэтому я горжусь тем, что был и остаюсь тренером роттердамского Фейеноорда", - заявил Слот.

Напомним, что ранее Арне Слот был одним из претендентов на пост главного тренера Тоттенхэма. Также ранее "шпорам" отказал и Маурисио Почеттино, который выбрал Челси.