iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Первое под рукой: Педри оставил автограф на необычном месте

Каталонцы вернули чемпионство спустя четыре года.
Сегодня, 13:42
Педри / Getty Images
Педри / Getty Images

Барселона досрочно завоевала чемпионство по итогам розыгрыша сезона-2022/23.

В понедельник, 15 мая, "сине-гранатовые" устроили чемпионский парад, на котором присутствовали игроки мужской команды и женской.

Всего на шоу пришло около 76 тысяч зрителей, которые праздновали успех своих любимчиков.

Читай также: Гордость Марадоны: Карикатурист оригинально поздравил Барселону с чемпионство

Полузащитник Барселоны Педри был в прекрасном настроении. Испанец увидел девушку с бананами, а затем попросил кинуть их ему, чтобы оставить автограф. Получилось не сразу, но успешно.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 35 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых забил семь голов и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что лидер Манчестер Сити согласился на переход в Барселону.


Статьи по теме

Бывший чемпион UFC стал бойцом PFL Бывший чемпион UFC стал бойцом PFL
Тренер чемпиона Польши отреагировал на слухи об интересе со стороны Динамо Тренер чемпиона Польши отреагировал на слухи об интересе со стороны Динамо
"Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии "Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии
NaVi проиграли невероятное количество матч-поинтов FaZe и вылетели из Paris Major NaVi проиграли невероятное количество матч-поинтов FaZe и вылетели из Paris Major
Помочь журналистам

Видео

Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Navi сыграют с FaZe, G2 сенсационно покинули турнир
просмотров
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
просмотров

Последние новости

ММА17:20
Бывший чемпион UFC стал бойцом PFL
Европа16:58
Тренер чемпиона Польши отреагировал на слухи об интересе со стороны Динамо
Бокс16:29
"Настроены очень серьезно": Хирн высказался о проведении боксерского мегашоу в Саудовской Аравии
Киберспорт16:16
NaVi проиграли невероятное количество матч-поинтов FaZe и вылетели из Paris Major
Бокс15:58
"Мощь и наш щит": Усик отреагировал на успешную работу сил ПВО, отразивших ракетную атаку россиян
Бокс15:28
"Вполне уверенно справится": Хирн назвал фаворита боя Хэйни - Ломаченко
Европа14:52
Милан потерял минимум на полгода ключевого полузащитника
Европа14:21
Погба выбыл до конца сезона
Бокс14:13
"Я живу этим": Ломаченко назвал свою мотивацию на бой с Хэйни
Европа13:50
Милан - Интер: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK