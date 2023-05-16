Первое под рукой: Педри оставил автограф на необычном месте

Каталонцы вернули чемпионство спустя четыре года.

Барселона досрочно завоевала чемпионство по итогам розыгрыша сезона-2022/23.

В понедельник, 15 мая, "сине-гранатовые" устроили чемпионский парад, на котором присутствовали игроки мужской команды и женской.

Всего на шоу пришло около 76 тысяч зрителей, которые праздновали успех своих любимчиков.

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Полузащитник Барселоны Педри был в прекрасном настроении. Испанец увидел девушку с бананами, а затем попросил кинуть их ему, чтобы оставить автограф. Получилось не сразу, но успешно.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 35 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых забил семь голов и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что лидер Манчестер Сити согласился на переход в Барселону.