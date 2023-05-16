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Футбол

Лидер Манчестер Сити согласился на переход в Барселону

Илкай Гюндоган, вероятно, продолжит карьеру в каталонском гранде.
Сегодня, 10:26
Илкай Гюндоган / Getty Images
Илкай Гюндоган / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Илкай Гюндоган может сменить клубную прописку в летнее межсезонье.

Как сообщает Sport.es, немецкий игрок согласился перейти в Барселону на правах свободного агента.

По информации источника, каталонцы уверены, что 32-летний футболист примет их предложение, несмотря на стороне англичан удержать немца.

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Ранее в СМИ была информация о том, что Гюндоган не против остаться в Манчестере, однако при условии подписания минимум двухлетнего контракта. "Горожане" предлагают однолетнее соглашение из-за возраста немца.

Напомним, что Илкай Гюндоган стал игроком Манчестер Сити летом 2016 года, перейдя из дортмундской Боруссии за 27 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что дочь Гвардиолы шокировала смелым образом, но фанаты Ман Сити оставили послание Хосепу.


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