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Гордость Марадоны: Карикатурист оригинально поздравил Барселону с чемпионство

Каталонский клуб досрочно завоевал трофей Ла Лиги.
Сегодня, 14:50
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

В воскресенье, 14 мая, в рамках 34-го тура чемпионата Испании Эспаньол на своем поле принимал Барселону. В дерби каталонский гранд одержал победу (4:2), что позволило ему досрочно выиграть трофей.

Известный карикатурист Омар Момани поздравил каталонцев с долгожданной победой.

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Художник изобразил, не только игроков Барселоны, но и футболистов Наполи. Момани обозначил чемпионство команд, чтобы выделить главную фигуру - Диего Марадону, который ранее выступал за эти клубы.

"Марадона гордился бы Наполи и Барселоной", - написал Момани.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Эспаньол - Барселона.


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