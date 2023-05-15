Эспаньол - Барселона 2:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании 14.05.2023

Каталонский клуб стал чемпионом, обыграв своего принципиального соперника в дерби.

В воскресенье, 14 мая, в рамках 34-го тура чемпионата Испании Эспаньол на своем поле принимал Барселону.

Подопечные Хави сделали невероятный задел еще в первом тайме, который позволил досрочно стать чемпионами.

В первой половине встречи Левандовски отметился дублем, а Бальде забил на 20-й минуте. После перерыва Кунде довел счет до неприличного.

Эспаньол не сдался и проявил характер, забив дважды в концовке встречи.

Видео голов и обзор матча Эспаньол - Барселона:

Эспаньол - Барселона 2:4

Голы: Пуадо, 73, Хоселу, 90+2 - Левандовски, 11, 40, Бальде, 20, Кунде, 53

Эспаньол: Пачеко - Хиль, Кабрера, Серджи Гомес (Пуадо, 46), Монтес, Оливан (Колеошо, 84) - Денис Суарес (Калеро, 46), Дардер, Меламед (Экспосито, 88) - Хоселу, Брэйтуэйт (Педроса, 55).

Барселона: тер Штеген - Кунде, Кристенсен (Алонсо, 74), Араухо (Альба, 63), Бальде - Бускетс, де Йонг, Педри (Кессье, 89) - Гави (Фати, 75), Рафинья (Дембеле, 62), Левандовски.

Предупреждения: Дардер, 39 - Кунде, 2, Гави, 39, Альба, 82