Хэмилтон и Шакира были замечены во время совместного отдыха в Майами
Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон и знаменитая колумбийская певица Шакира во второй раз за последнее время были замечены вместе после недавнего гоночного уик-энда в Майами.
Бывшая возлюбленная футболиста Жерара Пике посетила Гран-при Майами, и перед самой гонкой компанию ей составил звездный голливудский актер Том Круз, что также породило слухи об их возможных отношениях.
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Тем не менее уже вечером после гонки певица была в одном из ресторанов Майами вместе с пилотом Мерседес.
Кроме того, спустя некоторое время Шакиру и Хэмилтона снова заметили во время совместного отдыха, когда они проводили время в компании друзей на яхте, сообщает Daily Mail.
Пока британский гонщик и колумбийская певица никак не прокомментировали совместный отдых.
Ранее сообщалось, что Шакира покинула Барселону, забрав детей подальше от Пике.