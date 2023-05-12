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Автоспорт

Хэмилтон и Шакира были замечены во время совместного отдыха в Майами

Бывшая Жерара Пике и семикратный чемпион провели вместе время после Гран-при Формулы 1.
Вчера, 22:44
Шакира и Хэмилтон отдыхали вместе в Майами / Getty Images
Шакира и Хэмилтон отдыхали вместе в Майами / Getty Images

Семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон и знаменитая колумбийская певица Шакира во второй раз за последнее время были замечены вместе после недавнего гоночного уик-энда в Майами.

Бывшая возлюбленная футболиста Жерара Пике посетила Гран-при Майами, и перед самой гонкой компанию ей составил звездный голливудский актер Том Круз, что также породило слухи об их возможных отношениях.

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Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Тем не менее уже вечером после гонки певица была в одном из ресторанов Майами вместе с пилотом Мерседес.

Кроме того, спустя некоторое время Шакиру и Хэмилтона снова заметили во время совместного отдыха, когда они проводили время в компании друзей на яхте, сообщает Daily Mail.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Пока британский гонщик и колумбийская певица никак не прокомментировали совместный отдых.

Ранее сообщалось, что Шакира покинула Барселону, забрав детей подальше от Пике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шакира Льюис Хэмилтон

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