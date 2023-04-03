iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шакира покинула Барселону, забрав детей подальше от Пике

Колумбийская певица хочет как можно сильнее насолить бывшему возлюбленному.
Сегодня, 11:14
Пике и Шакира с детьми / AS
Пике и Шакира с детьми / AS

Шакира после скандального разрыва с известным футболистом Жераром Пике решила начать новую жизнь. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Вместе со своими детьми, сыновьями Сашей и Миланом, латиноамериканская артистка переезжает из Барселоны. Женщину заметили в аэропорту журналисты, а сама певица опубликовала прощальный пост в соцсетях.

"Я поселилась в Барселоне, чтобы дать своим детям стабильность, ту самую, которую мы сейчас ищем в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем. Сегодня мы начинаем новую главу в поисках нашего счастья", - говорится в заявлении Шакиры.

Читай также: Пике впервые прокомментировал расставание с Шакирой

В свою очередь Пике, как говорят СМИ, недоволен поступком певицы, так как он узнал об этом в последний момент. Теперь экс-футболист сможет проводить время с детьми лишь во время каникул.

Напомним, испанец спустя 11 лет отношений ушел от Шакиры, матери его двоих сыновей. Избранницей легенды Барселоны стала 23-летняя студентка и модель Клара Чиа Марти.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шакира Жерар Пике

Статьи по теме

Пике высказался о возможном возвращении Месси в Барселону Пике высказался о возможном возвращении Месси в Барселону
Пике заявил, что не жалеет о завершении игровой карьеры Пике заявил, что не жалеет о завершении игровой карьеры
Пике впервые прокомментировал расставание с Шакирой Пике впервые прокомментировал расставание с Шакирой
Клопп высказался о своем потенциальном увольнении Клопп высказался о своем потенциальном увольнении
Помочь журналистам

Видео

Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Львов - Динамо 0:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа15:35
Клопп высказался о своем потенциальном увольнении
Украина15:07
Ингулец и Минай подозреваются в договорном матче
Европа14:53
Руководство Интера хочет, чтобы клуб возглавил экс-тренер Тоттенхэма
Европа14:20
Бавария утверждает, что пыталась проинформировать Нагельсмана об увольнении
ММА14:19
Масвидаль завершит карьеру в случае поражения в бою с Бернсом
Европа13:50
Боруссия Дортмунд усилилась защитником из Менхенгладбаха
Формула 113:37
Команды Формулы-1 согласовали новый формат гоночного уик-энда со спринтом
Европа13:24
Харри Кейн: статистика-2022/2023
Киберспорт13:13
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа12:55
Бавария не будет выкупать Канселу за 70 млн евро
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK