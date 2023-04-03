Шакира покинула Барселону, забрав детей подальше от Пике

Шакира после скандального разрыва с известным футболистом Жераром Пике решила начать новую жизнь. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Вместе со своими детьми, сыновьями Сашей и Миланом, латиноамериканская артистка переезжает из Барселоны. Женщину заметили в аэропорту журналисты, а сама певица опубликовала прощальный пост в соцсетях.

"Я поселилась в Барселоне, чтобы дать своим детям стабильность, ту самую, которую мы сейчас ищем в другом уголке мира рядом с семьей, друзьями и морем. Сегодня мы начинаем новую главу в поисках нашего счастья", - говорится в заявлении Шакиры.

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В свою очередь Пике, как говорят СМИ, недоволен поступком певицы, так как он узнал об этом в последний момент. Теперь экс-футболист сможет проводить время с детьми лишь во время каникул.

Напомним, испанец спустя 11 лет отношений ушел от Шакиры, матери его двоих сыновей. Избранницей легенды Барселоны стала 23-летняя студентка и модель Клара Чиа Марти.