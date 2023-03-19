iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пике впервые прокомментировал расставание с Шакирой

Испанец не стал себя выгораживать в сложившейся ситуации.
Сегодня, 15:26
Шакира и Пике / Mundo Deportivo
Шакира и Пике / Mundo Deportivo

Экс-защитник Барселоны Жерар Пике не стал делиться с журналистами деталями расставания с певицей Шакирой.

"Не буду комментировать, не хочу. Каждый несет ответственность за то, чтобы попытаться сделать как можно лучше для детей.

Речь идет об их защите. Это задача родителей, это то, на чем я сосредоточен, это моя задача как отца.

Отношения с Шакирой? Проблема в том, что так все воспринимают люди, или так подает пресса.

Читай также: Пике отказался комментировать новый трек Шакиры об их расставании

Я делаю то, что хочу. Когда буду умирать, надеюсь, я оглянусь назад и пойму, что всегда делал то, что хотел. Я хочу быть верным себе.

Не собираюсь тратить деньги на обеление своего имиджа. Люди, о которых я забочусь, те, кого я люблю, знают меня. Остальное меня не заботит.

Я трачу энергию на то, чтобы быть со своими близкими, отдавать им то, что у меня есть. Я очень счастлив. В моей жизни произошли перемены, и я знаю, как сохранить счастье", – сказал Пике в интервью El País.

Напомним, Шакира и Пике расстались летом 2022 года из-за измен футболиста. После этого, колумбийская певица выпустила серию диссов на бывшего возлюбленного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шакира Жерар Пике

Статьи по теме

Пике отказался комментировать новый трек Шакиры об их расставании Пике отказался комментировать новый трек Шакиры об их расставании
Пике поделился мнением о ситуации вокруг Алвеса Пике поделился мнением о ситуации вокруг Алвеса
Дух Шакиры: Пике с новой возлюбленной выгнали из ресторана Дух Шакиры: Пике с новой возлюбленной выгнали из ресторана
Конопля играет в матче с Рухом несмотря на сообщения о травме Конопля играет в матче с Рухом несмотря на сообщения о травме
Помочь журналистам

Видео

Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Райо Вальекано - Жирона 2:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от 13-го места
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина16:26
Конопля играет в матче с Рухом несмотря на сообщения о травме
Европа16:19
Гринвуд принял решение жениться на жертве своего изнасилования
Украина15:58
Гол Кравчука принес Минай победу над Колосом
Европа15:57
Сидорчук провел юбилейный матч за Динамо в УПЛ
Европа15:26
Пике впервые прокомментировал расставание с Шакирой
Европа15:13
Зинченко - в старте на поединок против Кристал Пэлас
Биатлон15:05
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта на девятом этапе Кубка мира
Украина14:58
Черноморец на выезде обыграл Ингулец
Биатлон14:50
Биатлон-2022/2023: в Холменколлене проходят заключительные гонки сезона
Биатлон14:32
Йоханнес Бе завершил сезон уверенной победой в масс-старте в Холменколлене
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK