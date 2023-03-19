Пике впервые прокомментировал расставание с Шакирой

Испанец не стал себя выгораживать в сложившейся ситуации.

Экс-защитник Барселоны Жерар Пике не стал делиться с журналистами деталями расставания с певицей Шакирой.

"Не буду комментировать, не хочу. Каждый несет ответственность за то, чтобы попытаться сделать как можно лучше для детей.

Речь идет об их защите. Это задача родителей, это то, на чем я сосредоточен, это моя задача как отца.

Отношения с Шакирой? Проблема в том, что так все воспринимают люди, или так подает пресса.

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Я делаю то, что хочу. Когда буду умирать, надеюсь, я оглянусь назад и пойму, что всегда делал то, что хотел. Я хочу быть верным себе.

Не собираюсь тратить деньги на обеление своего имиджа. Люди, о которых я забочусь, те, кого я люблю, знают меня. Остальное меня не заботит.

Я трачу энергию на то, чтобы быть со своими близкими, отдавать им то, что у меня есть. Я очень счастлив. В моей жизни произошли перемены, и я знаю, как сохранить счастье", – сказал Пике в интервью El País.

Напомним, Шакира и Пике расстались летом 2022 года из-за измен футболиста. После этого, колумбийская певица выпустила серию диссов на бывшего возлюбленного.