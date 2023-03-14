Пике отказался комментировать новый трек Шакиры об их расставании

Испанец думает лишь о счастье своих детей.

Экс-игрок Барселоны Жерар Пике отреагировал на песню Шакиры об их расставании.

"Да, конечно, я слышал песню. Но я не хочу говорить об этом.

У нас есть ответственность. Родители должны защищать своих детей. Каждый сам принимает решения. Не хочется говорить об этом. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было в порядке.

У меня всегда были близкие отношения с моими детьми. Ничто не делает меня счастливее, чем их счастье.

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Я делаю все по-своему, стараюсь делать все наилучшим образом. Я в порядке, я счастлив. У меня есть большое желание продолжать делать что-то. И я хочу, чтобы Барселона продолжала побеждать", – сказал Пике в эфире RAC1.

Напомним, Шакира и Пике расстались летом 2022 года из-за измен футболиста. После этого, колумбийская певица выпустила серию диссов на бывшего возлюбленного.