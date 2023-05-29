iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии 28.05.2023

Миланский клуб добыл важную победу, которая помогла выйти в Лигу чемпионов.
Сегодня, 07:57
Ювентус - Милан / Getty Images
Ювентус - Милан / Getty Images

В рамках 37-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле принимал Милан.

Единственный гол в матче, который и решил судьбу встречи, забил Оливье Жиру в концовке первого тайма.

Благодаря победе Милан квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон, а у Ювентуса остаются шансы попасть в другие еврокубки.

Видео гола и обзор матча Ювентус - Милан:

Ювентус - Милан 0:1
Гол: Жиру, 40

Ювентус: Шченсны, Данило, Бремер (Бонуччи, 82), Гатти, Куадрадо, Костич (Паредес, 63), Ди Мария (Милик, 63), Рабьо, Локателли, Кьеза, Кин (Айлинг, 73).

Милан: Меньян, Калабрия (Калулу, 86), Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Побега, 82), Тонали, Рафаэл Леау (Балло-Туре, 82), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 86).

Предупреждения: Жуниор Мессиас (34), Куадрадо (56), Крунич (64).


Статьи по теме

Центрбэк Эвертона Миколенко установил достижение, которое невозможно побить Центрбэк Эвертона Миколенко установил достижение, которое невозможно побить
Ястремская вылетела с Ролан Гаррос, проиграв в первом раунде основной сетки Ястремская вылетела с Ролан Гаррос, проиграв в первом раунде основной сетки
Игроки Шахтера помогли тренеру сменить имидж после чемпионства Игроки Шахтера помогли тренеру сменить имидж после чемпионства
Лигочемпионовская дилемма: почему стать третьим в УПЛ безопаснее, чем завоевать серебро Лигочемпионовская дилемма: почему стать третьим в УПЛ безопаснее, чем завоевать серебро
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина вернулся в ТОП-200
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа13:47
Центрбэк Эвертона Миколенко установил достижение, которое невозможно побить
Теннис13:35
Ястремская вылетела с Ролан Гаррос, проиграв в первом раунде основной сетки
Украина13:27
Игроки Шахтера помогли тренеру сменить имидж после чемпионства
Украина13:27
Лигочемпионовская дилемма: почему стать третьим в УПЛ безопаснее, чем завоевать серебро
Европа13:03
Лидер Боруссии Дортмунд стал игроком сезона в Бундеслиге
ММА12:49
Макгрегор изъявил желание провести бой на голых кулаках
Футбол12:26
Клуб Бундеслиги намерен подписать защитника Барселоны
Бокс12:21
Стала известна реакция Джошуа на предложение о бое с Фьюри
Футбол12:07
Вингер Ворсклы может перебраться в клуб, ставший чемпионом в экзотическом чемпионате
Теннис11:45
Рейтинг ATP: Алькарас первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK