Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии 28.05.2023

Миланский клуб добыл важную победу, которая помогла выйти в Лигу чемпионов.

В рамках 37-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле принимал Милан.

Единственный гол в матче, который и решил судьбу встречи, забил Оливье Жиру в концовке первого тайма.

Благодаря победе Милан квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон, а у Ювентуса остаются шансы попасть в другие еврокубки.

Видео гола и обзор матча Ювентус - Милан:

Ювентус - Милан 0:1

Гол: Жиру, 40

Ювентус: Шченсны, Данило, Бремер (Бонуччи, 82), Гатти, Куадрадо, Костич (Паредес, 63), Ди Мария (Милик, 63), Рабьо, Локателли, Кьеза, Кин (Айлинг, 73).

Милан: Меньян, Калабрия (Калулу, 86), Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Побега, 82), Тонали, Рафаэл Леау (Балло-Туре, 82), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 86).

Предупреждения: Жуниор Мессиас (34), Куадрадо (56), Крунич (64).