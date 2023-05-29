Ювентус - Милан 0:1 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии 28.05.2023
В рамках 37-го тура чемпионата Италии Ювентус на своем поле принимал Милан.
Единственный гол в матче, который и решил судьбу встречи, забил Оливье Жиру в концовке первого тайма.
Благодаря победе Милан квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон, а у Ювентуса остаются шансы попасть в другие еврокубки.
Видео гола и обзор матча Ювентус - Милан:
Ювентус - Милан 0:1
Гол: Жиру, 40
Ювентус: Шченсны, Данило, Бремер (Бонуччи, 82), Гатти, Куадрадо, Костич (Паредес, 63), Ди Мария (Милик, 63), Рабьо, Локателли, Кьеза, Кин (Айлинг, 73).
Милан: Меньян, Калабрия (Калулу, 86), Томори, Тиав, Эрнандес, Крунич, Браим Диас (Побега, 82), Тонали, Рафаэл Леау (Балло-Туре, 82), Жуниор Мессиас (Салемакерс, 56), Жиру (Ориги, 86).
Предупреждения: Жуниор Мессиас (34), Куадрадо (56), Крунич (64).