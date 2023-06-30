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Челси предложил новый контракт талантливому защитнику

Однако сам игрок пока не спешит с принятием решения.
Сегодня, 19:09
Леви Колвилл / Getty Images
Леви Колвилл / Getty Images

Челси намерен в это трансферное окно не только пополниться новыми футболистами, но и сохранить прежние активы.

Как сообщает Sky Sports, "синие" предложили новый контракт талантливому центрбэку Леви Колвиллу. Детали не сообщаются.

Однако англичанин пока не спешит принимать предложение. Колвилл сперва хотел бы побеседовать о своем будущем в клубе с Маурисио Почеттино. Игрок хочет быть основным

Отметим, что 20-летним защитником интересуются Манчестер Сити, Ливерпуль и Брайтон. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.


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