Челси предложил новый контракт талантливому защитнику

Однако сам игрок пока не спешит с принятием решения.

Челси намерен в это трансферное окно не только пополниться новыми футболистами, но и сохранить прежние активы.

Как сообщает Sky Sports, "синие" предложили новый контракт талантливому центрбэку Леви Колвиллу. Детали не сообщаются.

Однако англичанин пока не спешит принимать предложение. Колвилл сперва хотел бы побеседовать о своем будущем в клубе с Маурисио Почеттино. Игрок хочет быть основным

Отметим, что 20-летним защитником интересуются Манчестер Сити, Ливерпуль и Брайтон. Transfermarkt оценивает его в 30 млн евро.