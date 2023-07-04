Бавария включилась в борьбу за одного из сыновей Тюрама
Мюнхенский клуб хочет подписать молодого футболиста
Полузащитник Ниццы Кефрен Тюрам – младший сын легендарного Лилиана Тюрама – заинтересовал мюнхенскую Баварию.
Как сообщает журналист Николо Скира, английский Ливерпуль продолжает интересоваться футболистом, но теперь им придется бороться за игрока с немецким грандом.
В прошлом сезоне Кефрен сыграл 35 матчей в чемпионате Франции и отметился в них двумя голами и четырьмя ассистами.
В составе молодежной сборной Франции он уехал на чемпионат Европы, из которого их выбила сборная Украины.