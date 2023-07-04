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Футбол

Бавария включилась в борьбу за одного из сыновей Тюрама

Мюнхенский клуб хочет подписать молодого футболиста
Сегодня, 08:58
Кефрен Тюрам против сборной Украины / Getty Images
Кефрен Тюрам против сборной Украины / Getty Images

Полузащитник Ниццы Кефрен Тюрам – младший сын легендарного Лилиана Тюрама – заинтересовал мюнхенскую Баварию.

Как сообщает журналист Николо Скира, английский Ливерпуль продолжает интересоваться футболистом, но теперь им придется бороться за игрока с немецким грандом.

В прошлом сезоне Кефрен сыграл 35 матчей в чемпионате Франции и отметился в них двумя голами и четырьмя ассистами.

В составе молодежной сборной Франции он уехал на чемпионат Европы, из которого их выбила сборная Украины.


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