Бавария включилась в борьбу за одного из сыновей Тюрама

Полузащитник Ниццы Кефрен Тюрам – младший сын легендарного Лилиана Тюрама – заинтересовал мюнхенскую Баварию.

Как сообщает журналист Николо Скира, английский Ливерпуль продолжает интересоваться футболистом, но теперь им придется бороться за игрока с немецким грандом.

В прошлом сезоне Кефрен сыграл 35 матчей в чемпионате Франции и отметился в них двумя голами и четырьмя ассистами.

В составе молодежной сборной Франции он уехал на чемпионат Европы, из которого их выбила сборная Украины.