Месси похвастался бургером, названным в свою честь
Аргентинец стал амбассадором местного заведения.
Нападающий Интер Майами Лионель Месси стал звездой не только местной команды, но и всей Америки.
Аргентинец уже начал сотрудничество с одним из кафе в Калифорнии, которое славится своими бургерами. В честь Лео назвали один из новых пунктов в меню.
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Месси в соцсетях похвастался именным творением, показав бургер вблизи, а также сделав совместное фото пиршества с детьми.
Напомним, аргентинец этим летом на правах свободного агента перебрался из ПСЖ в Интер Майами. Игрок подписал с клубом многомиллионный контракт.
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