Месси похвастался бургером, названным в свою честь

Нападающий Интер Майами Лионель Месси стал звездой не только местной команды, но и всей Америки.

Аргентинец уже начал сотрудничество с одним из кафе в Калифорнии, которое славится своими бургерами. В честь Лео назвали один из новых пунктов в меню.

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Месси в соцсетях похвастался именным творением, показав бургер вблизи, а также сделав совместное фото пиршества с детьми.

Напомним, аргентинец этим летом на правах свободного агента перебрался из ПСЖ в Интер Майами. Игрок подписал с клубом многомиллионный контракт.

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