"Месси должны были удалить": Тренер Орландо Сити недоволен судейством

Оскар Пареха, главный тренер Орландо Сити, заявил, что нападающий Интер Майами Лео Месси должен был получить красную карточку.

"Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, что он Месси.

Читай также: Дубль Месси и действия Кривцова: обзор матча Интер Майами - Орландо

Решения по пенальти и другие тоже были смешными. Мы были очень разочарованы и пытались восстановить самообладание. В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было быть", – сказал Пареха в интервью Goal.com.

Напомним, на 20-й минуте Месси показали желтую карточку, а в конце первого тайме Лео ударил плечом Сезара Араухо, однако не был за это наказан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!