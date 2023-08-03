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"Месси должны были удалить": Тренер Орландо Сити недоволен судейством

В Америке уже появились первые хейтеры аргентинца.
Сегодня, 13:52
Интер Майами - Орландо Сити / Getty Images
Интер Майами - Орландо Сити / Getty Images

Оскар Пареха, главный тренер Орландо Сити, заявил, что нападающий Интер Майами Лео Месси должен был получить красную карточку.

"Сегодня был цирк. Месси должен был получить вторую желтую карточку. Меня не волнует, что он Месси.

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Решения по пенальти и другие тоже были смешными. Мы были очень разочарованы и пытались восстановить самообладание. В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было быть", – сказал Пареха в интервью Goal.com.

Напомним, на 20-й минуте Месси показали желтую карточку, а в конце первого тайме Лео ударил плечом Сезара Араухо, однако не был за это наказан.

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