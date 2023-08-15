Атлетико - Гранада 3:1: обзор и результат матча чемпионата Испании 14.08.2023
В понедельник, 14 августа, в рамках первого тура Ла Лиги Атлетико принимал на своем поле Гранаду. Матч завершился победой "матрасников" со счетом 3:1.
Хозяева отличились в конце первого тайма, после чего пропустили гол лишь в середине второй половины игры. До этого команда Диего Симеоне потеряла Коке.
Позднее за дело взялся Мемфис Депай, забив прекрасной красоты гол с дальней дистанции всего через пять минут после пропущенного мяча.
Поставил точку в игре Маркос Льоренте. Испанец отличился на 90+8 минуте.
Статистика матча чемпионата Испании Атлетико Мадрид - Гранада
Атлетико Мадрид - Гранада 3:1
Голы: Мората, 45+4, Депай, 67, Льоренте, 90+8 - Саму, 62
Ожидаемые голы (xG): 2.42 - 0.79
Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 14 - 7
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 15 - 9
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