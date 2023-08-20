iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси стал самыми титулованным футболистом в истории

Аргентинец наконец-то обошел Дани Алвеса.
Сегодня, 09:22
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси выиграл Кубок Лиг, одолев со своим клубом Нэшвил (1:1, 10:9 по пенальти).

Для 36-летнего аргентинца данный трофей стал 44-м в карьере. Таким образом, игрок опередил бразильского защитника Дани Алвеса, выигравшего 43 титула.

Читай также: Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг

Напомним, Месси за свою карьеру 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды - Лигу чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Также на его счету две победы в чемпионате Франции и одна в Суперкубке.

С национальной командой футболист выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Финалиссиму, Олимпиаду и молодежный чемпионат мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг
Интер Майами с Месси и Кривцовым стал чемпионом Кубка Лиг Интер Майами с Месси и Кривцовым стал чемпионом Кубка Лиг
Кубок мира по шахматам: Анна Музычук выиграла первую партию в матче за третье место Кубок мира по шахматам: Анна Музычук выиграла первую партию в матче за третье место
Кривбасс - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Кривбасс - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг
Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Шахматы10:50
Кубок мира по шахматам: Анна Музычук выиграла первую партию в матче за третье место
Украина10:35
Кривбасс - Шахтер: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
ММА10:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Легкая атлетика10:20
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Собчук финишировала десятой в ходьбе на 20 км, Оляновская и Шевчук - в топ-20
Другие страны10:10
Чемпионат мира-2023 (женщины): Англия встретится с Испанией
Украина09:55
Черноморец - Динамо: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа09:49
Энрике выступил с критикой в адрес игры футболистов ПСЖ с Тулузой
Украина09:30
Днепр-1 - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа09:22
Месси стал самыми титулованным футболистом в истории
Украина09:10
УПЛ: Днепр-1 сыграет с Оболонью, Черноморец встретится с Динамо, а Кривбасс - с Шахтером
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK