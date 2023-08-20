Месси стал самыми титулованным футболистом в истории

Нападающий Интер Майами Лионель Месси выиграл Кубок Лиг, одолев со своим клубом Нэшвил (1:1, 10:9 по пенальти).

Для 36-летнего аргентинца данный трофей стал 44-м в карьере. Таким образом, игрок опередил бразильского защитника Дани Алвеса, выигравшего 43 титула.

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Напомним, Месси за свою карьеру 10 раз выигрывал Ла Лигу, четырежды - Лигу чемпионов, 8 раз становился обладателем Суперкубка Испании, 7 раз – Кубка страны, по три раза выигрывал клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы. Также на его счету две победы в чемпионате Франции и одна в Суперкубке.

С национальной командой футболист выиграл чемпионат мира, Кубок Америки, Финалиссиму, Олимпиаду и молодежный чемпионат мира.

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