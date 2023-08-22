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Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А 21.08.2023

Миланский клуб начал сезон с победы.
Сегодня, 07:43
Болонья - Милан / Getty Images
Болонья - Милан / Getty Images

В рамках стартового тура чемпионата Италии Болонья на своем поле принимал Милан.

Гости еще к середине первого тайма установили комфортный счет, с которым и закончили игру.

Сначала Жиру поразил ворота соперника, а затем Пулишич нанес дальний голевой удар.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Болонья - Милан:

Болонья - Милан 0:2
Голы: Жиру, 11, Пулишич, 21

Болонья: Скорупски, Пош, Лукуми, Бекема, Ликояннис (Корацца, 87), Эбишер, Домингес (Эль-Аззузи, 72), Фергюсон (Урбаньски, 87), Моро (Орсолини, 46), Ндойе, Зиркзее (ван Хойдонк, 87).

Милан: Меньян, Калабрия (Калулу, 73), Томори, Тиав (Кьер, 88), Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Побега, 73), Рейндерс, Пулишич (Чуквуэзе, 73), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 73).

Предупреждения: Эбишер (30), Эрнандес (51), Крунич (76), Зиркзее (77).


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Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

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