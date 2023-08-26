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Сельта - Реал 0:1 Видео гола и обзор матча чемпионата Испании 25.08.2023

Мадридский клуб набрал уверенный ход.
Сегодня, 07:42
Сельта - Реал / Getty Images
Сельта - Реал / Getty Images

В рамках третьего тура Ла Лиги Сельта на своем поле принимала Реал.

Хозяева повели в счете уже на третьей минуте, однако после просмотра VAR взятие ворот отменили.

Мадридский клуб долго не мог найти подход к воротам Сельти, но все-таки удалось. Беллингем поразил ворота соперника, воспользовавшись пасом Хоселу.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Сельта - Реал:

Сельта - Реал 0:1
Голы: Беллингем, 81

Сельта: Вильяр, Мингеса, Старфельт, Нуньес, Айду, Серви (Санчес, 45), Де Ла Торре (Родригес, 81), Бельтран, Бамба, Аспас, Ларсен (Тапия, 77).

Реал Мадрид: Аррисабалага, Карвахаль, Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия (Начо, 80), Вальверде, Камавинга (Кроос, 62), Тчуамени (Модрич, 62), Беллингем, Винисиус Жуниор (Хоселу, 18), Родриго.

Предупреждения: Аспас (67), Кроос (71).


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