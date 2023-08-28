Клопп с юмором рассказал, как он мотивировал игроков Ливерпуля в перерыве матча с Ньюкаслом
Ливерпуль выдал потрясающий камбек в матче против Ньюкасла в рамках третьего тура АПЛ.
Мерсисайдцы к перерыву уступали со счетом 0:1, при этом имея на одного игрока меньше - Вирджил ван Дейк по ходу первого тайма получил прямую красную карточку.
Но в конце встречи Дарвин Нуньес оформил дубль и принес своей команде победу.
После поединка главный тренер "красных" Юрген Клопп рассказал, как же ему удалось смотивировать своих подопечных.
"В перерыве я сказал, что если у нас получится перевернуть ситуацию, то это будет что-то, о чем можно будет рассказать внукам. Я увижу своих через десять дней, так что я им расскажу об этом", - цитирует немца ESPN.
После трех туров Ливерпуль имеет семь очков и занимает четвертое место таблицы АПЛ. В следующем туре команда Юргена Клоппа сыграет дома против Астон Виллы.
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