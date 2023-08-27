Ньюкасл - Ливерпуль 1:2: обзор матча и результат игры 27.08.2023
В воскресенье, 27 августа, на Сент-Джеймс Парк состоялся матч третьего тура АПЛ, в котором Ньюкасл встретился с Ливерпулем.
Центральный поединок тура порадовал зрителей своим содержанием.
На 8-й минуте Трент Александер-Арнольд, успев получить до этого желтую карточку, сильно рисковал оставить свою команду в меньшинстве, сбив Энтони Гордона. Однако арбитр решил пожалеть защитника.
Но вскоре хозяева поля взяли свое (не без помощи соперника). Мохамед Салах отдал пас на Александер-Арнольда, но он сумел его обработать, чем воспользовался Гордон. Англичанин вырвался один на один с Алиссоном и пробил под вратарем.
THAT'S what it means! 😍💫 pic.twitter.com/cQimyGxpQh— Newcastle United FC (@NUFC) August 27, 2023
А спустя три минуты гости оказались в меньшинстве. Гордон проникающей передачей выводил Исака на свидание с голкипером, но форварда сбил ван Дейк, который показывал судье, что он сыграл в мяч. А судья показал ему прямую красную карточку.
📸 - RED CARD VIRGIL VAN DIJK !!!!! pic.twitter.com/SErUjVpRVF— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) August 27, 2023
После этого нидерландец пошел в раздевалку, заодно наехав на четвертого арбитра. В ситуацию пришлось вмешаться Юргену Клоппу.
Virgil Van Dijk wanted to slap the fourth official after his red card 🤣 pic.twitter.com/DFDbFTMNg1— Out of Context Mark Goldbridge (@NoContextMarkG) August 27, 2023
Примерно до 80-й минуты команда Эдди Хау владела преимуществом, но все никак не могла закрыть игру. Был отличный момент у Альмирона, но после его удара мяч попал в штангу. В итоге это сыграло с Ньюкаслом злую шутку.
За десять минут до конца основного времени "красные" отыгрались. Передача Жоты попала в поясницу защитника "сорок". Нуньес подхватил мяч, ворвался в штрафную и нанес точный удар в дальний нижний угол, с которым не справился Поуп.
А уже в добавленное время уругваец и вовсе принес своей команде победу. Гимарайнш ошибся при передаче, отдав мяч сопернику. Салах тут же отдал пас на Нуньеса который ударом в касание заставил замолчать весь стадион, кроме гостевой трибуны.
August 27, 2023
Таким образом Ньюкасл, играя большую часть матча в большинстве и ведя в счете, потерял не только победу, но и все очки. А Ливерпуль выдал невероятный камбек, хотя ничего не предвещало такого поворота событий.
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Статистика матча Ньюкасл - Ливерпуль третьего тура АПЛ
Ньюкасл - Ливерпуль 1:2
Голы: Гордон, 25 - Нуньес, 81, 90+3.
Ожидаемые голы (xG): 1.67 - 0.73
Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 23 - 9
Удары в створ: 8 - 4
Фолы: 16 - 10
Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ботман (Таргетт, 87), Берн - Тонали (Лонгстафф, 72), Гимарайнш, Жоэлинтон (Андерсон, 82) - Альмирон, Исак (Уилсон, 72), Гордон (Барнс, 72).
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Матип (Куанса, 77), ван Дейк, Робертсон - Собослаи, Эндо (Эллиотт, 58), Мак Аллистер (Нуньес, 77) - Салах, Гакпо (Жота, 58), Диас (Гомес, 33).
Предупреждения: Триппьер - Александер-Арнольд, Нуньес.
Удаление: ван Дейк (прямая красная).
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