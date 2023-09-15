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Студент, никогда не игравший в футбол, за деньги отца сыграет 10 минут за чешскую команду

Неординарная история о которой невозможно молчать.
Сегодня, 12:10
Мартин Подгайски / sportbible.com
Мартин Подгайски / sportbible.com

Усти-над-Лабем - клуб третьего чешского дивизиона, который занимает шестое место в таблице нынешнего сезона.

Недавно команда совершила трансфер, который точно войдет в историю.

Мартин Подгайски никогда не играл в футбол, и на самом деле он является студентом юридического факультета и сотрудником Viagem, компании по недвижимости президента клуба Пржемысла Кубана.

Мартин Подгайски
Мартин Подгайски / Источник: скриншот

Его опыт в футболе ограничивается играми FIFA, но новичок был зарегистрирован в Футбольной ассоциации Чешской Республики, сообщает SPORTbible.

Это стало возможным после того, как отец Подгайски заплатил клубу 500 тысяч чешских крон (примерно 812 тысяч гривен). 

Ожидается, что средства пойдут на спонсорство клуба, а сам Мартин заменит капитана Якуба Мареша и отыграет десять минут в качестве нападающего.

"Он никогда не играл в футбол. Насколько я знаю, он лишь играет в FIFA. Однако вы не каждый день видите перед собой 500 тысяч чешских крон. Если кто-то даст мне такие деньги, я позволю играть кому угодно", - заявил президент клуба Пржемысл Кубан.

Пржемысл Кубан
Пржемысл Кубан / Источник: sportbible.com

"Он сам сказал, что хотел бы сыграть, затем позвонил его отец, и дело пошло. Мартин — студент юридического факультета и сотрудник Viagem".

"Сейчас мы корректируем контракт с Мартином, и болельщики увидят его уже на нашей первой домашней игре, пока только на скамейке запасных".

Интересно, что фанаты клуба поддерживают это решение: по результатам опроса чешского сайта iDNES.cz, 63% опрошенных людей "не имеют проблем" с этим решением и считают, что это "беспроигрышный вариант".

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