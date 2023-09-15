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Цыганков - лучший футболист сборной Украины в EAFC24

Лучшей стороной Виктора является скорость.
Вчера, 23:18

Уже совсем скоро выйдет новая версия футбольного симулятора EAFC от компании EA Sports.

Сегодня, 15 сентября, стали известны рейтинги и игровые показатели большинства футболистов в игре.

Лучшим среди футболистов из Украины стал Виктор Цыганков с рейтингом 82, а его самой сильной стороной является скорость, которая оценена в 89.

Топ-10 футболистов из Украины в EAFC24

  1. Виктор Цыганков - 82
  2. Александр Зинченко - 80
  3. Руслан Малиновский - 78
  4. Тарас Степаненко - 78
  5. Ярослав Ракицкий - 77
  6. Николай Шапаренко - 77
  7. Анатолий Трубин - 77
  8. Виталий Буяльский - 76
  9. Николай Матвиенко - 76
  10. Артем Бондаренко - 75

Отметим, что 75 рейтинг также у Георгия Судакова, Георгия Бущана, Михаила Мудрика и еще нескольких игроков. 

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