Цыганков - лучший футболист сборной Украины в EAFC24

Уже совсем скоро выйдет новая версия футбольного симулятора EAFC от компании EA Sports.

Сегодня, 15 сентября, стали известны рейтинги и игровые показатели большинства футболистов в игре.

Лучшим среди футболистов из Украины стал Виктор Цыганков с рейтингом 82, а его самой сильной стороной является скорость, которая оценена в 89.

Топ-10 футболистов из Украины в EAFC24

Виктор Цыганков - 82 Александр Зинченко - 80 Руслан Малиновский - 78 Тарас Степаненко - 78 Ярослав Ракицкий - 77 Николай Шапаренко - 77 Анатолий Трубин - 77 Виталий Буяльский - 76 Николай Матвиенко - 76 Артем Бондаренко - 75

Отметим, что 75 рейтинг также у Георгия Судакова, Георгия Бущана, Михаила Мудрика и еще нескольких игроков.

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