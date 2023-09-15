Цыганков - лучший футболист сборной Украины в EAFC24
Лучшей стороной Виктора является скорость.
Уже совсем скоро выйдет новая версия футбольного симулятора EAFC от компании EA Sports.
Сегодня, 15 сентября, стали известны рейтинги и игровые показатели большинства футболистов в игре.
Лучшим среди футболистов из Украины стал Виктор Цыганков с рейтингом 82, а его самой сильной стороной является скорость, которая оценена в 89.
Топ-10 футболистов из Украины в EAFC24
- Виктор Цыганков - 82
- Александр Зинченко - 80
- Руслан Малиновский - 78
- Тарас Степаненко - 78
- Ярослав Ракицкий - 77
- Николай Шапаренко - 77
- Анатолий Трубин - 77
- Виталий Буяльский - 76
- Николай Матвиенко - 76
- Артем Бондаренко - 75
Отметим, что 75 рейтинг также у Георгия Судакова, Георгия Бущана, Михаила Мудрика и еще нескольких игроков.
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