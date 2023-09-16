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Пиоли - о разгроме Милана в дерби: Мы просто остановились, так не должно быть

Наставник "россонери" остался недоволен своими подопечными
Вчера, 22:59
Стефано Пиоли / Getty Images
Стефано Пиоли / Getty Images

Рулевой итальянского Милана Стефано Пиоли высказался о поражении своей команды в дерби против Интера.

По словам Пиоли, его подопечные провалили начало игры.

"Проигрывать дерби неприятно, особенно с таким счетом, но мы были в игре до третьего гола. Порой в решающие моменты Интер действовал явно умнее и острее. Мы увидели, в чем между командами разница.

Я согласился бы на первые 70 минут и выбросил следующие 20. Мы просто остановились, так не должно быть. Все знают, что оборону Интера трудно взломать, что он сидит в защите и выжидает. После первого гола игра пошла в том темпе, на который рассчитывал Интер, и он выжал из этого максимум.

Важно подготовиться к Лиге чемпионов. Проанализируем, что пошло не так, чтобы лучше сыграть во вторник против Ньюкасла", - сказал Пиоли.

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