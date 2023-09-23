Футболист Баварии: Назначение Нагельсманна в сборную Германию - хорошая новость
Томас Мюллер готов снова играть под руководством Юлиана.
Футболист мюнхенской Баварии Томас Мюллер прокомментировал назначение экс-тренера клуба Юлиана Нагельсманна в сборную Германии.
По словам немца, он готов играть за сборную под руководством нового наставника.
"У него есть энергия и желание делать эту работу. Это хорошая новость для нас. У Юлиана много планов в багаже, он найдет подходящие для этой команды.
Для меня ничего не изменилось. Я доступен для выбора", - заявил Томас.
Отметим, что ранее Бавария разгромила Бохум в матче пятого тура чемпионата Германии.
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