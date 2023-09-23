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Футболист Баварии: Назначение Нагельсманна в сборную Германию - хорошая новость

Томас Мюллер готов снова играть под руководством Юлиана.
Сегодня, 19:33
Томас Мюллер
Томас Мюллер

Футболист мюнхенской Баварии Томас Мюллер прокомментировал назначение экс-тренера клуба Юлиана Нагельсманна в сборную Германии.

По словам немца, он готов играть за сборную под руководством нового наставника.

"У него есть энергия и желание делать эту работу. Это хорошая новость для нас. У Юлиана много планов в багаже, он найдет подходящие для этой команды.

Для меня ничего не изменилось.  Я доступен для выбора", - заявил Томас.

Отметим, что ранее Бавария разгромила Бохум в матче пятого тура чемпионата Германии.

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