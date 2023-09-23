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Бавария - Бохум: обзор и результат матча чемпионата Германии 23.09.2023

Англичанин стал главным героем матча.
Сегодня, 18:29
Харри Кейн / Getty Images
Харри Кейн / Getty Images

В рамках пятого тура чемпионата Германии Бавария встретилась с Боухумом.

Мюнхенцы присматривались к сопернику и сразу принялись за дело, открыв счет уже на 4 минуте. Сделал это Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Менее чем через 10 минут Харри Кейн забил второй мяч в матче. Во второй половине первого тайма "красные" забили еще дважды. Отличались Маттейс де Лигт и Лерой Сане с ассиста Кейна.

После перерыва англичанин отдал еще одну результативную передачу на Матиса Теля и дважды отличился сам, поставив в матче точку.

Отметим, что Бавария благодаря победе вышла на 1 место, имея 13 очков в активе, а Бохум набрал 3 пункта и идет на 14 позиции.

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Статистика матча чемпионата Германии Бавария - Бохум

Бавария - Бохум 7:0

Голы: Шупо-Мотинг, 4, Кейн, 13, 54, 88, Де Лигт, 29, Сане, 38, Тель, 83

xG: 5.22 - 0.13
Удары: 26 - 4
Удары в створ: 16 - 1
Владение мячом: 60% - 40%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Харри Кейн

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