"Может стать очень полезным": Экс-капитан Бенфики высказался об игре Трубина

Экс-футболист лиссабонской Бенфики Диамантину Миранда прокомментировал переход Анатолия Трубина в стан "орлов".

По словам португальца, Трубин уже сейчас сильнее Одиссеаса Влаходимоса, который ранее был основным в португальском гранде, и может принести клубу больше пользы.

"Было ясно, что к нам перешел замечательный вратарь. Я не знаю, как далеко он зайдет, понятия не имею, но это очень хороший вратарь, который зависит от команды, зависит от успехов, которых достигает команда. На мой взгляд, Трубин лучше Влаходимоса.

Я не знаю, сделает ли он для Бенфики больше или меньше, чем Влаходимос, но отдельно, если оценивать их двоих, он лучше Влаходимоса в нескольких аспектах. И уже сейчас видно, что он может быть очень полезным для Бенфики", - сказал бывший капитан лиссабонцев.

Отметим, что Диамантину выступал за Бенфику с 1977 по 1981, а затем с 1982 по 1990 год.

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