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Тренер ЧФР Клужа рассказал, почему Коноплянка не играет за клуб

Андреа Мандорлини считает, что у украинца проблемы с физической формой.
Сегодня, 09:26
Евгений Коноплянка / Twitter
Евгений Коноплянка / Twitter

Наставник ЧФР Клуж Андреа Мандорлини высказался об отсутствии игровой практики у украинского вингера Евгения Коноплянки. 

По словам итальянского специалиста, украинец имеет плохую физическую форму. 

"У Коноплянки были проблемы с физической готовностью на последней тренировке. Мне его жаль. С Сепси он был на скамейке запасных, но теперь ему снова приходится делать перерыв", - сказал Мандорлини.

Отметим, что с момента перехода в Клуж Коноплянка провел за клуб всего 2 матча, сыграв в сумме 19 минут. 

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