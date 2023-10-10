Тренер ЧФР Клужа рассказал, почему Коноплянка не играет за клуб

Андреа Мандорлини считает, что у украинца проблемы с физической формой.

Наставник ЧФР Клуж Андреа Мандорлини высказался об отсутствии игровой практики у украинского вингера Евгения Коноплянки.

По словам итальянского специалиста, украинец имеет плохую физическую форму.

"У Коноплянки были проблемы с физической готовностью на последней тренировке. Мне его жаль. С Сепси он был на скамейке запасных, но теперь ему снова приходится делать перерыв", - сказал Мандорлини.

Отметим, что с момента перехода в Клуж Коноплянка провел за клуб всего 2 матча, сыграв в сумме 19 минут.

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