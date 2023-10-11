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Никакой Барселоны и Саудовсокой Аравии: Месси не сменит клуб по окончании сезона МЛС

Аргентинец будет отдыхать в межсезонье от футбола.
Сегодня, 18:18
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Легендарного возвращения Лионеля Месси в Барселону не будет этой зимой. Об этом сообщает издание BBC.

Журналист Гильем Балаге заявил, что по окончании сезона МЛС аргентинец не уедет в аренду.

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"У него, как и у других футболистов, будет месяц отпуска. Так что забудьте о каких-либо переходах в Саудовскую Аравию или еще куда-то", - заявил Балаге.

Напомним, у Интер Майами осталось всего два матча до завершения чемпионата и они отстают от зоны плей-офф на 7 очков, что лишает их даже теоретических шансов на попадание в постсезон.

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