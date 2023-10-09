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Не в приоритете: Барселона не будет подписывать Месси

Каталонцы планируют зарегистрировать новичка из Бразилии.
Сегодня, 17:22
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В Барселоне определились с позицией касаемо возможного возвращения Лионеля Месси. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Каталонский клуб не планирует возвращать аргентинского футболиста после того, как Интер Майами лишился шансов на выход в плей-офф МЛС.

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Таким образом, приоритетной задачей Барселоны на зимнее трансферное окно является регистрация нападающего Атлетико Паранаэнсе Витора Роке.

В текущем сезоне на счету 36-летнего аргентинца один гол и два ассиста в пяти матчах МЛС.

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