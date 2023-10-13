В Реале хотят видеть одного из своих экс-игроков преемником Анчелотти

В мадридском Реале определили шорт-лист кандидатов, которые могут заменить Карло Анчелотти, утверждает AS.

Клуб тщательно готовится к возможному уходу итальянца в 2024 года, а потому уже начал искать ему замену.

Издание утверждает, что в Мадриде хотят видеть у руля клуба кого-то из бывших игроков "сливочных". Речь идет о Хаби Алонсо, Альваро Ареблоа и Рауле.

Алонсо - предпочтительный вариант, успехи испанца в Байере не остались незамеченными. Арбелоа же считается недостаточно опытным, однако руководство хотело бы видеть его ассистентом Алонсо.

А вот Рауля почти перестали рассмтаривать всерьез из-за его неудач с Кастильей. Сейчас клуб идет лишь на 13-м месте в третьем дивизионе.

Есть также вариант с возвращением Зидана, но это, скорее, как самый последний запасной план.

Ранее также сообщалось, что Рэтклифф стал главным фаворитом на приобретение МЮ.

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