Украинский защитник получил тяжелую травму
Для Кирилла Меличенко это уже второе серьезное повреждение за последнее время.
Футболист дрезденского Динамо Кирилл Меличенко получил тяжелую травму.
Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, украинец серьезно повредил колено.
24-летний защитник уже прошел МРТ-обследование. Врачи его команды в ближайшее время определят ступень травмы и примут решение касаемо возможной операции.
Отметим, что для Кирилла это уже вторая тяжелая тарвма с марта этого года. Ранее он получал разрыв крестообразных связок.
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