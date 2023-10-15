Украинский защитник получил тяжелую травму

Для Кирилла Меличенко это уже второе серьезное повреждение за последнее время.

Футболист дрезденского Динамо Кирилл Меличенко получил тяжелую травму.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, украинец серьезно повредил колено.

24-летний защитник уже прошел МРТ-обследование. Врачи его команды в ближайшее время определят ступень травмы и примут решение касаемо возможной операции.

Отметим, что для Кирилла это уже вторая тяжелая тарвма с марта этого года. Ранее он получал разрыв крестообразных связок.

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