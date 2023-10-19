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Женская Лига чемпионов-2023/24: все участницы

Украинские клубы не сумели преодолеть квалификацию.
Сегодня, 12:46
Барселона / Getty Images
Барселона / Getty Images

13 ноября стартует групповой этап женской Лиги чемпионов, и уже определились все 16 участниц, которые примут в ней участие.

Напомним, что от Украины в квалификационном раунде участвовали два клуба - Кривбасс и Ворскла, однако дойти до группового этапа не удалось ни одной из команд.

Всего на групповом этапе будут представлены 11 стран, среди которых лидирует Франция с тремя клубами. Также Швеция, Испания и Германия имеют по два клуба.

Участницы группового этапа женской Лиги Чемпионов:

  • Первая корзина: Барселона (Испания), Лион (Франция), Бавария (Германия), Челси (Англия).
  • Вторая корзина: ПСЖ (Франция), Славия (Чехия), Реал (Испания), Розенгорд (Швеция).
  • Третья корзина: Санкт-Пельтен (Австралия), Бенфика (Португалия), Хеккен (Швеция), Рома (Италия).
  • Четвертая корзина: Аякс (Нидерланды), ФК Париж (Франция), Айнтрахт (Германия), Бранн (Швеция).

Жеребьевка группового этапа пройдет в пятницу, 20 ноября. Текущим победителем женской Лиги чемпионов является Барселона.

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