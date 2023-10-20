Жизнь, как киносценарий: Варди превратился из алкоголика в звезду АПЛ

Портал Football.ua решил вспомнить, как развивалась карьера главной легенды английского Лестера Джейми Варди.

Воспитанник Шеффилд Венсдэй прошел через тернистый путь, чтобы воплотить в жизнь свою мечту стать профессиональным футболистом.

После 27 лет карьера нападающего "лис" стремительно пошла вверх и достигла своего пика спустя 2 года.

Предлагаем вам вместе с Football.ua вспомнить о самых интересных препятствиях и самых главных достижениях, которые были в футбольной карьере Джейми.

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