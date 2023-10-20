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Определилось место проведения ноябрьских матчей сборной Украины U-21

"Желто-голубые" сыграют с Люксембургом и Азербайджаном на Родине своего главного тренера.
Сегодня, 16:25
УАФ
УАФ

В рамках ноябрьских матчей отбора на молодежное Евро-2025 сборная Украины до 21 года сыграет с Люксембургом и Азербайджаном.

Пресс-служба УАФ рассказала, где пройдут матчи молодежной национальной команды. Встречи состоятся в Испании, а именно в Мурсии на стадионе Нуэва Кондомина.

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Поединки против Люксембурга и Азербайджана состоятся 17 и 21 ноября соответственно. Обе игры начнутся в 21:00 по Киеву.

Отметим, что молодежную команду "желто-голубых" сейчас возглавляет именно испанский специалист Унаи Мельгоса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина U-21 Унаи Мельгоса

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