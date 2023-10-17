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"Давно не было таких эмоций": Нещерет оценил эффектную победу Украины над Англией

Украинская молодежная сборная в ярком поединке одолела действующих чемпионов Европы.
Сегодня, 16:24
Руслан Нещерет / УАФ
Руслан Нещерет / УАФ

Вратарь молодежной сборной Украины Руслан Нещерет поделился впечатлениями от успеха в матче квалификации Евро-2025 U-21 против Англии.

"Сине-желтые" вели с преимуществом в два мяча после первого тайма, позволили англичанам отыграться, но в компенсированное время вырвали победу со счетом 3:2.

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"Давно не было таких эмоций! Кажется, последний раз такое испытывали на Евро. Это было невероятно, если честно.

Мы всегда бьемся за тех ребят, которые сейчас на передовой, за своих родителей. Мы хотим всегда радовать своих болельщиков таким футболом.

Возможно, англичане больше контролировали нас, но счет на табло, и мы это заслужили. Поддержка на трибунах также была удивительной", - приводит слова Нещерета официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина U-21 - Англия U-21 (3:2).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная сборная Украины Сборная Украины U-21 Руслан Нещерет

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