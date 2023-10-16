Украина U-21 - Англия U-21 3:2: обзор матча и результат игры 16.10.2023

Украинская молодежка растеряла преимущество в два мяча, но в итоге праздновала успех.

В понедельник, 16 октября, молодежная сборная Украины в словацком Кошице провела третий матч квалификации Евро-2025 против сверстников из Англии.

Подопечные Унаи Мельгосы, имея преимущество в два мяча после первого тайма, позволили действующим чемпионам Европы отыграться, но в компенсированное время вырвали победу со счетом 3:2.

Украинской молодежке удалось выйти вперед по истечении получаса игры. Максим Брагару выполнил подачу с фланга в штрафную, Богдан Вьюнник неудачно попытался пробить через себя, но на дальнем углу вратарской мяч принял Назар Волошин и переправил его в ворота. А за две минуты до перерыва украинцы удвоили свое преимущество - Олег Очеретько сотворил шедевр, прямым ударом со штрафного с острого угла поразив дальнюю девятку ворот соперника.

Во второй половине встречи англичане бросились отыгрываться, что у них успешно вышло. Сначала на 67-й минуте Нони Мадуэке сократил отставание, а за минуту до конца основного времени Чарли Крессвелл во второй раз огорчил "сине-желтых". Тем не менее, когда уже казалось, что Англия выполнила задачу, а украинцам придется довольствоваться ничьей, они сумели вырвать победу. В компенсированное время сборная Украины организовала атаку, которую результативным ударом в дальний нижний угол ворот завершил Илья Квасница.

Молодежная сборная Украины с девятью очками после трех сыгранных матчей возглавила свою отборочную группу. Англия с шесть баллами занимает второе место. В следующем матче украинцы встретятся с Люксембургом 17 ноября.

Статистика матча Украина U-21 - Англия U-21 в отборе Евро-2025

Украина U-21 - Англия U-21 3:2

Голы: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасница, 90+4 - Мадуэке, 67, Крессвелл, 89

Владение мячом: 32% - 68%

Удары: 7 - 10

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 4 - 7

Фолы: 7 - 12

Атаки: 67 - 125

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко (Рубчинский 74), Батагов, Салюк, Роман, Очеретько, Бражко, Ярмолюк (Яцык 82), Волошин (Квасница 74), Вьюнник (Краснопир 59), Брагару

Англия U-21: Траффорд, Хамфрис (Илинг-Джуниор 58), Брентвейт, Крессвелл, Ливраменто (Нортон-Каффи 74), Льюис, Макати (Роуи 74), Хекни (Делап 58), Байно-Гиттенс (Филоджен 58), Эллиотт, Мадуэке

Предупреждения: Льюис 67, Крессвелл 90+6 - Рубчинский 90+3, Роман 90+6.

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