Еще один украинец дебютировал в английской Премьер-лиге
Егор Ярмолюк впервые сыграл за Брентфорд.
В рамках девятого тура чемпионата Англии Брентфорд встречается с Бернли. Традиционно, украинский полузащитник Егор Ярмолюк попал в заявку на матч.
Но на этот раз тренерский штаб доверился украинцу и выпустил его на поле на 76-й минуте при счете 2:0 в пользу Брентфорда.
Ярмолюк сменил на поле Матиаса Йенсена.
Таким образом, Егор стал пятым украинцем, сыгравшим в АПЛ в нынешнем сезоне после Михаила Мудрика, Александра Зинченко, Ильи Забарного и Виталия Миколенко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!