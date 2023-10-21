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Еще один украинец дебютировал в английской Премьер-лиге

Егор Ярмолюк впервые сыграл за Брентфорд.
Сегодня, 18:42
Егор Ярмолюк
Егор Ярмолюк

В рамках девятого тура чемпионата Англии Брентфорд встречается с Бернли. Традиционно, украинский полузащитник Егор Ярмолюк попал в заявку на матч.

Но на этот раз тренерский штаб доверился украинцу и выпустил его на поле на 76-й минуте при счете 2:0 в пользу Брентфорда.

Ярмолюк сменил на поле Матиаса Йенсена.

Таким образом, Егор стал пятым украинцем, сыгравшим в АПЛ в нынешнем сезоне после Михаила Мудрика, Александра Зинченко, Ильи Забарного и Виталия Миколенко.

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