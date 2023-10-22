Довбик в стартовом составе Жироны на матч с Альмерией

Это уже шестой выход в старте для украинца.

В воскресенье, 22 октября, Жирона отправится в гости к Альмерии в рамках 11-го тура Ла Лиги.

Артем Довбик попал в стартовый состав своей команды, нападающий начнет матч с первых минут уже шестой раз подряд.

Виктор Цыганков пропускает этот поединок из-за небольшого повреждения.

Стартовый свисток матча Альмерия - Жирона запланирован на 17:15 по киевскому времени.

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