Довбик в стартовом составе Жироны на матч с Альмерией
Это уже шестой выход в старте для украинца.
В воскресенье, 22 октября, Жирона отправится в гости к Альмерии в рамках 11-го тура Ла Лиги.
Артем Довбик попал в стартовый состав своей команды, нападающий начнет матч с первых минут уже шестой раз подряд.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍#GironaAlmería pic.twitter.com/Mv6PhJlIUT— Girona FC (@GironaFC) October 22, 2023
Виктор Цыганков пропускает этот поединок из-за небольшого повреждения.
Стартовый свисток матча Альмерия - Жирона запланирован на 17:15 по киевскому времени.
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