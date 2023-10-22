Месси высказался о первом сезоне в Интер Майами

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о завершении сезона МЛС.

"Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и старанию каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории Интер Майами, дошли до финала Кубка США и до конца бились за место в плей-офф МЛС.

Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году".

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"Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы", – написал Месси в инстаграме.

Напомним, в первом сезоне МЛС на счету 36-летнего аргентинца один гол и два ассиста в шести матчах.

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