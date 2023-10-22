iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси высказался о первом сезоне в Интер Майами

Аргентинец оставил послание в соцсетях.
Вчера, 22:20
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси высказался о завершении сезона МЛС.

"Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и старанию каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории Интер Майами, дошли до финала Кубка США и до конца бились за место в плей-офф МЛС.

Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году".

Читай также: Интер Майами с Месси и без Кривцова проиграл заключительный матч сезона

"Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы", – написал Месси в инстаграме.

Напомним, в первом сезоне МЛС на счету 36-летнего аргентинца один гол и два ассиста в шести матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
Интер Майами с Месси и без Кривцова проиграл заключительный матч сезона Интер Майами с Месси и без Кривцова проиграл заключительный матч сезона
Гвардиола: Золотых мяча должно быть два. Один - для Месси, второй - для остальных Гвардиола: Золотых мяча должно быть два. Один - для Месси, второй - для остальных
Барселона обыграла Атлетик благодаря голу воспитанника-дебютанта Барселона обыграла Атлетик благодаря голу воспитанника-дебютанта
Помочь журналистам

Видео

Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия
Победный дубль Довбика в обзоре матча Жирона - Альмерия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:03
Барселона обыграла Атлетик благодаря голу воспитанника-дебютанта
Вчера, 23:53
Формула 123:53
Гран-при США: Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон и Норрис - на подиуме
Европа23:48
Ювентус в большинстве минимально обыграл Милан
Формула 123:46
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
Формула 123:40
Ферстаппен, несмотря на проблемы, воспользовался ошибками соперников и выиграл Гран-при США
Европа23:23
Максимов - о победе над Динамо: Не чужая для меня команда, хотелось ее обыграть
НБА23:21
ЛеБрон считает Дэвиса "одним из лучших" бигменов в истории Лейкерс
Европа23:00
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
НБА22:59
Второй пик драфта-2023 назван ответчиком по иску о насильственной смерти девушки
Европа22:52
Моуринью - о своем удалении: Шоу и давление на судью сделали свое дело
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK