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Смена порядка из-за Месси: Игроки Интер Майами стали учить испанский

Аргентинец вносит новые правила в команду.
Сегодня, 15:44
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Футболист Интер Майами Эдисон Аскона признался, что игроки клуба учат испанский язык, чтобы говорить с Лионелем Месси.

"Я не слышал, чтобы Лео говорил по-английски... Иногда он говорит "good morning", когда приходит, но те, кто говорит по-английски и не знает испанского, учатся говорить по-испански", – сказал Аскона в интервью Infobae.

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Напомним, 36-летний аргентинец перешел в Интер Майами этим летом на правах свободного агента, подписав с клубом многомиллионный контракт.

За время, проведенное в новой команде, Месси сумел выиграть Кубок лиг, а также забить во всех турнирах 11 голов.

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