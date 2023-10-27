Футбольная ассоциация Англии начала расследование против игрока МЮ на почве расизма

Алехандро Гарначо могут дисевалифицровать, хотя Андре Онана, которого он якобы оскорбил, встал на защиту одноклубника.

Футбольная ассоциация Англии начала расследование по поводу публикации Алехандро Гарначо в Twitter, где он якобы оскорбил своего одноклубника Андре Онана на расовой почве.

Аргентинец запостил фото с Онана и другими одноклубниками, использовав в качестве подписи к снимку эмодзи гориллы.

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Сам камерунец вступился за своего одноклубника, объяснив, что он имел ввиду.

"Люди не должны за меня выбирать на что мне обижаться.

Я знаю, что именно Гарначо имел ввиду. Силу.

Это дело не должно далеко зайти", - написал Андре в Instagram Stories.

Отметим, что если футбольная ассоциация не примет во внимание аргументы камерунца, то Алехандро могут дисквалифицировать на несколько матчей или оштрафовать.

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