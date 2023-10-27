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Футбольная ассоциация Англии начала расследование против игрока МЮ на почве расизма

Алехандро Гарначо могут дисевалифицровать, хотя Андре Онана, которого он якобы оскорбил, встал на защиту одноклубника.
Сегодня, 11:56
Алехандро Гарначо
Алехандро Гарначо

Футбольная ассоциация Англии начала расследование по поводу публикации Алехандро Гарначо в Twitter, где он якобы оскорбил своего одноклубника Андре Онана на расовой почве.

Аргентинец запостил фото с Онана и другими одноклубниками, использовав в качестве подписи к снимку эмодзи гориллы.

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Сам камерунец вступился за своего одноклубника, объяснив, что он имел ввиду. 

"Люди не должны за меня выбирать на что мне обижаться.

Я знаю, что именно Гарначо имел ввиду. Силу. 

Это дело не должно далеко зайти", - написал Андре в Instagram Stories.

Отметим, что если футбольная ассоциация не примет во внимание аргументы камерунца, то Алехандро могут дисквалифицировать на несколько матчей или оштрафовать. 

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