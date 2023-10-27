Футбольная ассоциация Англии начала расследование против игрока МЮ на почве расизма
Футбольная ассоциация Англии начала расследование по поводу публикации Алехандро Гарначо в Twitter, где он якобы оскорбил своего одноклубника Андре Онана на расовой почве.
Аргентинец запостил фото с Онана и другими одноклубниками, использовав в качестве подписи к снимку эмодзи гориллы.
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Сам камерунец вступился за своего одноклубника, объяснив, что он имел ввиду.
"Люди не должны за меня выбирать на что мне обижаться.
Я знаю, что именно Гарначо имел ввиду. Силу.
Это дело не должно далеко зайти", - написал Андре в Instagram Stories.
Отметим, что если футбольная ассоциация не примет во внимание аргументы камерунца, то Алехандро могут дисквалифицировать на несколько матчей или оштрафовать.
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