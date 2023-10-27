Два основных футболиста Арсенала пропустят несколько недель

Лондонцы будут обходиться без Томаса Партея и Габриэля Жезуса.

Лондонский Арсенал столкнулся с неприятными кадровыми новостями.

Наставник клуба Микель Артета рассказал, что клуб не сможет рассчитывать на Томаса Партея и Габриэля Жезуса в ближайших матчах. Футболисты пропустят несколько недель.

Отметим, что Жезус травмировался в матче против Севильи, а Партей еще до поединка Лиги чемпионов.

На этих выходных Арсенал встретится с Шеффилдом в рамках одиннадцатого тура АПЛ.

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