Два основных футболиста Арсенала пропустят несколько недель
Лондонцы будут обходиться без Томаса Партея и Габриэля Жезуса.
Лондонский Арсенал столкнулся с неприятными кадровыми новостями.
Наставник клуба Микель Артета рассказал, что клуб не сможет рассчитывать на Томаса Партея и Габриэля Жезуса в ближайших матчах. Футболисты пропустят несколько недель.
Отметим, что Жезус травмировался в матче против Севильи, а Партей еще до поединка Лиги чемпионов.
На этих выходных Арсенал встретится с Шеффилдом в рамках одиннадцатого тура АПЛ.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!