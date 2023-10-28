Топ-клубы Европы выстроились в очередь за форвардом сборной Мексики

Фейеноорд будет требовать за Сантьяго Хименеса огромную сумму.

Нападающий Фейеноорда и сборной Мексики Сантьяго Хименес попал в сферу интересов топ-клуба.

Как сообщает издание 90min, форвардом интересуется Арсенал, Тоттенхэм, Реал и Челси. Роттердамцы будут требовать за футболиста 100 млн евро.

Читай также: Манчестер Юнайтед и Ливерпуль поспорят за защитника Реал Сосьедада

Источник отмечает, что все эти клубы отправляли своих скаутов на матчи Фейеноорда в текущем сезоне, чтобы следить за Сантьяго.

Стоит сказать, что в текущем сезоне у Хименеса 15 голов и 3 ассиста в 11 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!