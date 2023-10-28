Топ-клубы Европы выстроились в очередь за форвардом сборной Мексики
Фейеноорд будет требовать за Сантьяго Хименеса огромную сумму.
Нападающий Фейеноорда и сборной Мексики Сантьяго Хименес попал в сферу интересов топ-клуба.
Как сообщает издание 90min, форвардом интересуется Арсенал, Тоттенхэм, Реал и Челси. Роттердамцы будут требовать за футболиста 100 млн евро.
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Источник отмечает, что все эти клубы отправляли своих скаутов на матчи Фейеноорда в текущем сезоне, чтобы следить за Сантьяго.
Стоит сказать, что в текущем сезоне у Хименеса 15 голов и 3 ассиста в 11 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.
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