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Топ-клубы Европы выстроились в очередь за форвардом сборной Мексики

Фейеноорд будет требовать за Сантьяго Хименеса огромную сумму.
Сегодня, 15:19
Сантьяго Хименес / Getty Images
Сантьяго Хименес / Getty Images

Нападающий Фейеноорда и сборной Мексики Сантьяго Хименес попал в сферу интересов топ-клуба.

Как сообщает издание 90min, форвардом интересуется Арсенал, Тоттенхэм, Реал и Челси. Роттердамцы будут требовать за футболиста 100 млн евро.

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Источник отмечает, что все эти клубы отправляли своих скаутов на матчи Фейеноорда в текущем сезоне, чтобы следить за Сантьяго.

Стоит сказать, что в текущем сезоне у Хименеса 15 голов и 3 ассиста в 11 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

 

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